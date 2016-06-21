В столице завтра небольшая облачность, днем до +29°

19:00, 21 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 22 июня в Киеве будет облачно с прояснениями, температура ночью +24°, днем +29°.

kiev-live.com
В среду будет облачно с прояснениями / kiev-live.com

К вечеру в Киеве температура немного понизится - до +25°.

Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Погода на завтра: воздух в Украине прогреется до +36° (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, сегодня и в среду водителей на украинских автодорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.

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