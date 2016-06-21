Погода на завтра: воздух в Украине прогреется до +36° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в среду в Украине будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
В столице завтра возможна гроза, ночью +20°, днем +30°. Ветер переменный, слабый.
Во Львове 22 июня практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Виннице в среду синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +23°, днем +36°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура ночью +22°, днем +32°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе ясно. Температура ночью +21°, днем +33°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.
Жителям Мариуполя на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +34°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +33°, ветер переменный, слабый.
На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы
В Северодонецке завтра ясно и безоблачно. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер северный и восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°