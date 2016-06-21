Погода на завтра: воздух в Украине прогреется до +36° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в среду в Украине будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

В Украину пришала жара / igormelika.com.ua/

В столице завтра возможна гроза, ночью +20°, днем +30°. Ветер переменный, слабый.

Во Львове 22 июня практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

В Виннице в среду синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +23°, днем +36°, ветер переменный, легкий.

В Украине завтра будет жаркая погода / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура ночью +22°, днем +32°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе ясно. Температура ночью +21°, днем +33°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя на завтра ясную и безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +34°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +33°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра ясно и безоблачно. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер северный и восточный, легкий.

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