Шторм "Даниэль" надвигается на Мексику

14:26, 21 июня 2016
809
0

Тропический шторм "Даниэль", который может вызвать опасные наводнения и оползни, приближается к Мексике.

panoramio.com bobpercy
Шторм может вызвать опасные наводнения и оползни / panoramio.com bobpercy

Как сообщает The Weather Channel, "Даниэль" проходит в 48 км от города Туспан, и движется на запад со скоростью почти 13 км/ч.

Сообщается, что в понедельник вечером скорость ветра составила 56 км/ч. По прогнозам, шторм будет продвигаться вглубь Мексики.

В США дерево упало на грузовик и убило человека

Кроме того, "Даниэль" угрожает также и материковой части США, в частности, техасскому побережью.

Напомним, в городе Мулулаба (Австралия) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
72 %
763 мм
2.2 м/с
2 %
Лента новостей