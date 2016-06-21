Шторм "Даниэль" надвигается на Мексику

Тропический шторм "Даниэль", который может вызвать опасные наводнения и оползни, приближается к Мексике.

Шторм может вызвать опасные наводнения и оползни / panoramio.com bobpercy

Как сообщает The Weather Channel, "Даниэль" проходит в 48 км от города Туспан, и движется на запад со скоростью почти 13 км/ч.

Сообщается, что в понедельник вечером скорость ветра составила 56 км/ч. По прогнозам, шторм будет продвигаться вглубь Мексики.

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Кроме того, "Даниэль" угрожает также и материковой части США, в частности, техасскому побережью.

Напомним, в городе Мулулаба (Австралия) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили.