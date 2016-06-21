На Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

Сегодня утром в Виноградове випал град размером до пяти сантиметров в диаметре.

Из-за непогоды подрались окна домов и стекла на автомобилях / Голос Карпат

Как сообщает "Голос Карпат", сильный град и шквал пронесся и по другим районам. Так, в Текове за непогоды разбились окна домов и стекла на автомобилях.

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Град также прошел в Мукачево. Ледяные шарики размером с грецкий орех падали около 15 минут по всему городу под звуки сигнализаций авто, передает Мукачево.net.

На Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо / Голос Карпат

Град и шквал пронесся по Закарпатью / Голос Карпат

Напомним, на прошлой неделе сильный град, ливневые дожди обрушились на большую часть территории Грузии. В результате ущерб был нанесен как отдельным регионам, так и известному курортному городу Боржоми.