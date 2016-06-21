На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы

13:00, 21 июня 2016
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Сегодня и в среду водителей на украинских автодорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки. 

loginincorrect.livejournal.com
На украинских дорогах будет настоящая жара / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура +33°… +35°. Завтра на этом маршруте также будет жаркая погода, температура до +36°.

На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дождь с грозой, температура в дороге +27° … +34°. В среду на этом маршруте водителей будет ожидать безоблачная погода, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, без осадков. Завтра по данному маршруту будет солнечно, температура до +35°.

На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура в дороге до +33°. 22 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +30°… +32°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, в Хмельницкой области возможна гроза, температура +32° … +34°. По данному направлению в среду будет малооблачно, температура до +32°, без осадков. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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