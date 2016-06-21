На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы
Сегодня и в среду водителей на украинских автодорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура +33°… +35°. Завтра на этом маршруте также будет жаркая погода, температура до +36°.
На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дождь с грозой, температура в дороге +27° … +34°. В среду на этом маршруте водителей будет ожидать безоблачная погода, температура до +31°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, без осадков. Завтра по данному маршруту будет солнечно, температура до +35°.
На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура в дороге до +33°. 22 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +30°… +32°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, в Хмельницкой области возможна гроза, температура +32° … +34°. По данному направлению в среду будет малооблачно, температура до +32°, без осадков.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +17°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +17°