На дорогах Украины водителей будет ожидать жаркая погода, местами возможны грозы

Сегодня и в среду водителей на украинских автодорогах будет ожидать жара, в некоторых областях возможны осадки.

На украинских дорогах будет настоящая жара / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура +33°… +35°. Завтра на этом маршруте также будет жаркая погода, температура до +36°.

На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дождь с грозой, температура в дороге +27° … +34°. В среду на этом маршруте водителей будет ожидать безоблачная погода, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, без осадков. Завтра по данному маршруту будет солнечно, температура до +35°.

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В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура в дороге до +33°. 22 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +30°… +32°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, в Хмельницкой области возможна гроза, температура +32° … +34°. По данному направлению в среду будет малооблачно, температура до +32°, без осадков.

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