На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°
На этой неделе в Украине будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, во вторник, 21 июня, в большинстве украинских областей без осадков, на западе возможны грозы. Температура днем +26°...+35°.
В среду, 22 июня, в Украине без осадков, только в Харькове может пройти дождь с грозой. Температура ночью +18°...+21°, днем до +36°.
В четверг в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидается гроза. На остальной территории без осадков, ночью +17°...+23°, днем до +35°.
В Украине сегодня жара до +35° (карта)
В пятницу на всей территории Украины без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+31°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.
В субботу в Украине также без осадков, температура ночью +16°...+20°, днем до +31°.
В воскресенье украинцев также будет ожидать безоблачная жаркая погода, температура ночью +18°...+20°, днем жара до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°