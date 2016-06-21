На этой неделе в Украине ожидается жара до +36°

12:05, 21 июня 2016
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На этой неделе в Украине будет жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

Sergey Zozula, panoramio
На этой неделе температура прогреется до +36° / Sergey Zozula, panoramio

Согласно прогнозу УНИАН Погода, во вторник, 21 июня, в большинстве украинских областей без осадков, на западе возможны грозы. Температура днем +26°...+35°.

В среду, 22 июня, в Украине без осадков, только в Харькове может пройти дождь с грозой. Температура ночью +18°...+21°, днем до +36°. 

В четверг в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидается гроза. На остальной территории без осадков, ночью +17°...+23°, днем до +35°. 

В Украине сегодня жара до +35° (карта)

В пятницу на всей территории Украины без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+31°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

В субботу в Украине также без осадков, температура ночью +16°...+20°, днем до +31°.

В воскресенье украинцев также будет ожидать безоблачная жаркая погода, температура ночью +18°...+20°, днем жара до +32°.

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