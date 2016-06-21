Из-за сильного ветра во Львовской области обесточены 60 населенных пунктов

11:40, 21 июня 2016
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На Львовщине в ночь с 20 на 21 июня в результате прохождения атмосферного фронта с грозами и шквальными порывами ветра полностью без электроснабжения остался 61 населенный пункт и 10 частично в четырех районах области.

Тиждень.ua
Аварийно-восстановительные работы осуществляют 14 бригад "Львовоблэнерго" / Тиждень.иа

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго".

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 10:30, в результате стихии обесточены 9 линий электропередач напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 61 населенный пункт полностью и 10 частично в Бродовском, Перемышлянском, Жовковском и Дрогобычском районах.

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Отмечается, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы осуществляют 14 бригад "Львовоблэнерго" в составе 62 работников, задействовано 34 единицы техники.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня на Львовщине ожидаются грозы, днем местами град.

Напомним, из-за непогоды в 35 населенных пунктах Ивано-Франковской области произошли повреждения крыш зданий, повалены 83 дерева. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

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