Из-за сильного ветра во Львовской области обесточены 60 населенных пунктов
На Львовщине в ночь с 20 на 21 июня в результате прохождения атмосферного фронта с грозами и шквальными порывами ветра полностью без электроснабжения остался 61 населенный пункт и 10 частично в четырех районах области.
Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго".
Как отмечается в сообщении, по состоянию на 10:30, в результате стихии обесточены 9 линий электропередач напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 61 населенный пункт полностью и 10 частично в Бродовском, Перемышлянском, Жовковском и Дрогобычском районах.
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Отмечается, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы осуществляют 14 бригад "Львовоблэнерго" в составе 62 работников, задействовано 34 единицы техники.
По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня на Львовщине ожидаются грозы, днем местами град.
Напомним, из-за непогоды в 35 населенных пунктах Ивано-Франковской области произошли повреждения крыш зданий, повалены 83 дерева. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.
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