На Прикарпатье из-за непогоды без электроэнергии остались 45 населенных пунктов

11:10, 21 июня 2016
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В 35 населенных пунктах Ивано-Франковской области произошли повреждения крыш зданий, повалены 83 дерева. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

ГСЧС
Из-за непогоды на Прикарпатье без электроэнергии остались 45 населенных пунктов / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 06:00 21 июня без электроснабжения остались полностью 42 ЛЭП и 18 частично, 45 населенных пунктов полностью и 45 частично.

Из-за непогоды на Прикарпатье погиб человек

"В результате повторного осложнения погодных условий 21 июня в 02:00 в 10 населенных пунктах Калужского, Рожнятовского, Тисменицкого, Рогатинского и Галицкого районов Ивано-Франковской области произошли повреждения кровель 2 жилых домов, повалены на проезжие части дорог более 30 деревьев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области ветер обесточил полсотни сел.

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