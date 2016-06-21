На Прикарпатье из-за непогоды без электроэнергии остались 45 населенных пунктов
В 35 населенных пунктах Ивано-Франковской области произошли повреждения крыш зданий, повалены 83 дерева. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 06:00 21 июня без электроснабжения остались полностью 42 ЛЭП и 18 частично, 45 населенных пунктов полностью и 45 частично.
Из-за непогоды на Прикарпатье погиб человек
"В результате повторного осложнения погодных условий 21 июня в 02:00 в 10 населенных пунктах Калужского, Рожнятовского, Тисменицкого, Рогатинского и Галицкого районов Ивано-Франковской области произошли повреждения кровель 2 жилых домов, повалены на проезжие части дорог более 30 деревьев", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Волынской области ветер обесточил полсотни сел.
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