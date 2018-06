В Канаде пронеслись несколько торнадо (видео)

Как сообщает CBC News, один из торнадо прошел в 10 км от города, другой заметили на севере населенного пункта. Оба торнадо пронеслись во вторую половину дня в воскресенье.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

@SeanSchofer this is the video of the third tornado that touch down at Naicam at 12:10 pm. pic.twitter.com/EGLjCwiTQI