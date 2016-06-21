В Канаде пронеслись несколько торнадо (видео)

10:45, 21 июня 2016
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Два торнадо прошлись недалеко от города Найкам.

twitter.com @ygk_sky
Информации о пострадавших и разрушениях нет / twitter.com @ygk_sky

Как сообщает CBC News, один из торнадо прошел в 10 км от города, другой заметили на севере населенного пункта. Оба торнадо пронеслись во вторую половину дня в воскресенье.

На юго-востоке США прошел торнадо (фото)

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Как сообщили метеорологи, торнадо были вызваны слабым вращением под быстрорастущим облаком либо слабыми грозами. Подобные стихии обычно не приводят к сильным разрушениям, но все же могут повалить деревья или разнести мусор на небольшие расстояния.

Напомним, на прошлой неделе на Багамских островах пронесся торнадо. Стихия не нанесла серьезного урона, никто не пострадал.

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