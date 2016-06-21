В Канаде пронеслись несколько торнадо (видео)

Два торнадо прошлись недалеко от города Найкам.

Информации о пострадавших и разрушениях нет / twitter.com @ygk_sky

Как сообщает CBC News, один из торнадо прошел в 10 км от города, другой заметили на севере населенного пункта. Оба торнадо пронеслись во вторую половину дня в воскресенье.

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Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

@SeanSchofer this is the video of the third tornado that touch down at Naicam at 12:10 pm. pic.twitter.com/EGLjCwiTQI — Tracie james (@traciejames5) June 20, 2016

Как сообщили метеорологи, торнадо были вызваны слабым вращением под быстрорастущим облаком либо слабыми грозами. Подобные стихии обычно не приводят к сильным разрушениям, но все же могут повалить деревья или разнести мусор на небольшие расстояния.

Напомним, на прошлой неделе на Багамских островах пронесся торнадо. Стихия не нанесла серьезного урона, никто не пострадал.