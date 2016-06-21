Синоптики предупреждают жителей западных областей о сильных ливнях с градом

09:56, 21 июня 2016
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В Украине сегодня местами пройдут грозовые дожди и сильные ливни.

REUTERS
В Украине местами пройдут грозовые дожди и сильные ливни / REUTERS

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Во вторник киевлян ожидает жара до +32°

"Утром и днем 21 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозовые дожди, местами сильные ливни, крупный град, шквалы 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Украине температура днем +27°… +35°.

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