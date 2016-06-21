Сильный ветер в Австралии разрушил крыши домов и автомобили (видео)

09:45, 21 июня 2016
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В городе Мулулаба (штат Квинсленд) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили. 

Strange sounds
Сильные ливни обрушились на южную часть штата Квинсленд / Strange sounds

Как передает Al Jazeera, пострадавших в результате стихии нет.

Самые сильные ливни обрушились на южную часть штата. В некоторых местах выпало до 180 мм осадков, что вызвало наводнение, в результате которого затопленными оказались дома, многим людям потребовалась помощь.

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Сообщается, что шторм двинулся в направлении штата Виктория, власти предупреждают о возможности ливней и сильном ветре - до 100 км/ч. Далее шторм двинется в сторону Новой Зеландии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии шторм затронет Квинсленд, Новый Южный Уэльс и восток штата Виктория.
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