Число жертв наводнений в Китае увеличилось до 22

09:05, 21 июня 2016
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Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. 

Reuters
Сильные дожди продолжатся в ближайшие трое суток / Reuters

Около 200 тыс. человек из восьми южных провинций Китая вынуждены были эвакуироваться, сообщает Reuters. Ожидается, что сильные дожди продолжатся в ближайшие трое суток.

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Из-за проливных дождей уровень воды в реках поднялся до критического уровня, из-за чего разрушенными оказались 10,5 тысяч домов. Экономические потери оцениваются в 1,1 млрд долларов.

Reuters
Из-за наводнений в Китае погибли 22 человека / Reuters

Как сообщает УНИАН, из-за проливных дождей в Японии погибли два человека, еще трое пропали без вести. 

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