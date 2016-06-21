В префектуре Кумамото на острове Кюсю еще трое людей пропали без вести после того, как в понедельник вечером начались оползни.

Из-за проливных дождей в Японии погибли два человека / Reuters

Как передает The Japan Times, нынешний уровень осадков в Кюсю самый высокий за последние несколько лет.

Местные власти предупреждают жителей о возможных оползнях, наводнениях, торнадо и грозах.

Читайте также Количество жертв наводнений в Китае увеличилось до 14

В поселке Коса в понедельник утонул 79-летний мужчина. В Камиамакусе во время вызванного дождями оползня погиб 92-летний мужчина.

Оползни также произошли в Уто и Куамото, где спасатели продолжают искать трех пропавших без вести людей.

Напомним, в Индонезии из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько дней, затоплены тысячи домов, а местные жители были вынуждены эвакуироваться.