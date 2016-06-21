Во вторник киевлян ожидает жара до +32°

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 21 июня, в столице ясно и безоблачно.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-западный, до 4.1 м/с.,

Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:13.

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Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье из-за непогоды погиб человек. В результате сильного ветра на женщину упало дерево. Потерпевшая скончалась еще до приезда медиков.

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