В Украине сегодня жара до +35° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 21 июня в Украине практически без осадков, температура днем +27°… +35°.

В Украине сегодня до +35° / ZN.UA

В столице сегодня солнечно, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Во Львове 21 июня ожидается гроза, температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, слабый.

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По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ясно. Температура +32°. Ветер южный и северный, до 5.1 м/с.

Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +35°, ветер восточный и северо-западный, легкий.

В Харькове во вторник без осадков. Температура днем +30°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +31°. Ветерсеверо-восточный, до 2.7 м/с.

Погода на 21 июня / УНИАН

В Симферополе сегодня безоблачно. Температура днем +34°, Ветер переменный, до 6.0 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +34°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в понедельник безоблачно, днем +32°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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