В Украине сегодня жара до +35° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 21 июня в Украине практически без осадков, температура днем +27°… +35°.
В столице сегодня солнечно, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.1 м/с.
Во Львове 21 июня ожидается гроза, температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, слабый.
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По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ясно. Температура +32°. Ветер южный и северный, до 5.1 м/с.
Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +35°, ветер восточный и северо-западный, легкий.
В Харькове во вторник без осадков. Температура днем +30°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Днепре днем ясно и безоблачно. Температура воздуха +31°. Ветерсеверо-восточный, до 2.7 м/с.
В Симферополе сегодня безоблачно. Температура днем +34°, Ветер переменный, до 6.0 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +34°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в понедельник безоблачно, днем +32°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°