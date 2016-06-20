Из-за непогоды на Прикарпатье погиб человек

В результате падения деревьев один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Непогода на Прикарпатье / rbc.ua

Сегодня около 15:00, из-за ухудшения погодных условий (сильный дождь, грозы, местами град, при грозе шквалистое усиление ветра) в отдельных населенных пунктах Надвирнянского, Богородчанского, Коломыйского, Калушского, Тисменицкого, Тлумацкого районов и в Ивано-Франковске, произошло повреждение крыш жилых и хозяйственных построек, падение деревьев. Об этом сообщает пресс-центр Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Так, в селе Бабче Богородчанского района в результате сильного ветра на женщину упало дерево. Потерпевшая 1959 г.н. скончалась еще до приезда медиков. Как выяснилось, женщина спряталась от грозы под деревом.

В результате порывов ветра повреждены кровли жилых и хозяйственных построек: в поселке Отиния Коломыйского района, в Ивано-Франковске по улицам Родниковой, Коновальца и Сичинского, а также в Калуше и в Селе Черниев Тисменицкого района.

Подразделения ГСЧС в области совершили 24 выезда для ликвидации последствий осложнения погодных условий, среди них: 13 выездов по уборке упавших деревьев с проезжих частей дорог, еще 3 поваленных деревьев на легковые автомобили, 1 дерева с газовой трубы, 1 дерева из здания церкви, 3 деревьев с кровель жилых и административных зданий.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 20 единиц техники и 67 сотрудников Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области. На месте ликвидации последствий непогоды работают оперативные группы Управления ГСЧС в области и подчиненных подразделений.