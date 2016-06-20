Украинцев предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие дни

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о высокой и местами чрезвычайной пожарной опасности.

Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в течение 21-23 июня / mns.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"21-23 июня в большинстве южных областей, на Донетчине и в Крыму будет преобладать высокая (4 класса), в Запорожской и Донецкой областях местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.