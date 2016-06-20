Украинцев предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие дни

15:34, 20 июня 2016
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о высокой и местами чрезвычайной пожарной опасности.

мчс гсчс пожар пожарники лес лесной / mns.gov.ua
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в течение 21-23 июня / mns.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"21-23 июня в большинстве южных областей, на Донетчине и в Крыму будет преобладать высокая (4 класса), в Запорожской и Донецкой областях местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Май 2016 года побил температурные рекордыСогласно данным УНИАН Погода, 20 июня в Украине преобладает жаркая погода, в некоторых областях ожидаются грозы.

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