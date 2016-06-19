В Индонезии из-за наводнения и оползней погибли более 20 человек (фото)

По меньшей мере 24 человека погибли и более 20 пропали без вести в результате наводнений и оползней на острове Ява в Индонезии.

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Из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько дней, затоплены тысячи домов, а местные жители были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

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Многие жители спасались от потоков воды на крышах своих домов.

В одном из сел пять человек оказались погребенными в собственных домах из-за оползня.

В другом районе девять человек погибли, расчищая дорогу от грязи и валунов, когда на них обрушились новые оползни.

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В Индонезии оползни случаются довольно часто. В мае 15 студентов, которые проводили каникулы в популярном среди туристов месте на западе страны, погибли, когда их палатки похоронило под оползнем.