В Индонезии из-за наводнения и оползней погибли более 20 человек (фото)

13:17, 19 июня 2016
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По меньшей мере 24 человека погибли и более 20 пропали без вести в результате наводнений и оползней на острове Ява в Индонезии.

REUTERS
REUTERS

Из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько дней, затоплены тысячи домов, а местные жители были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

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Многие жители спасались от потоков воды на крышах своих домов.

В одном из сел пять человек оказались погребенными в собственных домах из-за оползня.

В другом районе девять человек погибли, расчищая дорогу от грязи и валунов, когда на них обрушились новые оползни.

REUTERS
REUTERS

В Индонезии оползни случаются довольно часто. В мае 15 студентов, которые проводили каникулы в популярном среди туристов месте на западе страны, погибли, когда их палатки похоронило под оползнем.

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