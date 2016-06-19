В Индонезии из-за наводнения и оползней погибли более 20 человек (фото)
По меньшей мере 24 человека погибли и более 20 пропали без вести в результате наводнений и оползней на острове Ява в Индонезии.
Из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько дней, затоплены тысячи домов, а местные жители были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.
Май 2016 года побил температурные рекорды
Многие жители спасались от потоков воды на крышах своих домов.
В одном из сел пять человек оказались погребенными в собственных домах из-за оползня.
В другом районе девять человек погибли, расчищая дорогу от грязи и валунов, когда на них обрушились новые оползни.
В Индонезии оползни случаются довольно часто. В мае 15 студентов, которые проводили каникулы в популярном среди туристов месте на западе страны, погибли, когда их палатки похоронило под оползнем.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +19°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+31°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+28°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +18°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+27°... +17°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +18°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 80 %
Давление: 747 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 73 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 13 км
Фаза луны:
Лента новостей