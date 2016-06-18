На Волыни ветер обесточил полсотни сел

В Волынской области из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов.

В Волынской области из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов / zaholovok.com.ua

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Владимир-Волынском районе в результате сильных порывов ветра обесточены 11 населенных пунктов (10 полностью, 1 частично), в Любомльском и Шацком районах - 35 населенных пунктов (28 полностью, 7 частично), в Старовыжевском районе – 9 (3 полностью, 6-частично).

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К ликвидации последствий непогоды привлечены аварийно-восстановительные бригады энергетиков.