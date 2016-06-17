В Виннице из-за сильного ветра на женщину упало дерево

Сегодня на ул. Хмельницкое шоссе вследствие сильного порыва ветра на 62-летнюю местную жительницу упало дерево. При этом произошел обрыв линии электропередач.

Пострадавшую госпитализировали / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), спасатели с помощью специального оборудования (бензопилы) разрезали дерево и освободили пострадавшую женщину из-под ствола.

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Отмечается, что пенсионерку с предварительным диагнозом "перелом ноги" работники службы "103" госпитализировали в травматологическое отделение больницы скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в США из-за шторма дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб мужчина.