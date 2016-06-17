Количество жертв наводнений в Китае увеличилось до 14

15:28, 17 июня 2016
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Из-за непогоды в Китае погибли уже 14 человек.

Reuters
В Китае продолжаются ливни / Reuters

Как сообщает China.org.cn, 13 человек погибли из-за наводнений и оползней в провинциях Гуйчжоу и Хунань. Еще один человек погиб во время сильного града в Шаньси.

В Китае оползень похоронил заживо 6 человек

В провинции Хунань также эвакуировали 157 тысяч человек.

Напомним, ранее в китайском городе Чанчжи выпал град с размером с куриное яйцо. Ливень с градом продолжался около 20 минут. По данным местного метеорологического бюро, все семь районов города пострадали от неблагоприятных погодных условий.

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