В Коста-Рике активизировался вулкан (фото, видео)

Вулкан Турриальба в Коста-Рике вечером в среду вступил в новую фазу активности.

Турриальба вечером в среду вступил в новую фазу активности / RSN

Как сообщает Национальная сейсмологическая сеть Коста-Рики в Facebook, в 1:35 по местному времени вулкан, который находится в 50 км от столицы страны Сан-Хосе, начал извергать пепел и пар.

Вчера во второй половине дня был зафиксирован выброс золы на высоту около 2 км, который продолжался около 7 минут.

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Отметим, 13 марта 2015 года выбросы пепла из вулкана привели к закрытию аэропорта Сан-Хосе и эвакуации населения из близлежащих районов.

Вулкан Турриальба в Коста-Рике / RSN

Как сообщал УНИАН, в мае несколько сотен человек попали в больницы из-за проблем с дыханием после начала извержения вулкана Турриальба в Коста-Рике.