Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами дожди

13:00, 17 июня 2016
1084
0

На украинских автодорогах водителей будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза. 

Думская
В некоторых регионах температура поднимется до +35° / Думская

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +30°. Завтра на этом маршруте гроза, только в Одессе будет солнечно. Температура в субботу +18°...+30° В воскресенье на одесском направлении до +29°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Ужгороде и Мукачево пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +29... +33. Завтра водителей на этом маршруте будет ожидать дождливая погода, температура до +30°. В воскресенье на этом направлении местами пройдут грозы, емпература в дороге +27°...+29°.

На выходных в Украине жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня малооблачно. Температура в дороге +28°...+29°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие условия, однако в Киевской области возможен дождь с грозой, температура +30°...+31°.  В воскресенье без осадков, до 31°.  

На Мариупольском направлении без осадков, температура +28°...+30°. Завтра дождь с грозой ожидается в Киевской области. В воскресенье температура поднимется до +34.

На дороге Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность. Температура в дороге до +35. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди с грозами. В воскресенье - облачная погода с прояснениями, в Черновцах гроза, температура до 28 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
80 %
747 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей