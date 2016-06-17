Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами дожди
На украинских автодорогах водителей будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +30°. Завтра на этом маршруте гроза, только в Одессе будет солнечно. Температура в субботу +18°...+30° В воскресенье на одесском направлении до +29°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Ужгороде и Мукачево пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +29... +33. Завтра водителей на этом маршруте будет ожидать дождливая погода, температура до +30°. В воскресенье на этом направлении местами пройдут грозы, емпература в дороге +27°...+29°.
На выходных в Украине жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня малооблачно. Температура в дороге +28°...+29°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие условия, однако в Киевской области возможен дождь с грозой, температура +30°...+31°. В воскресенье без осадков, до 31°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +28°...+30°. Завтра дождь с грозой ожидается в Киевской области. В воскресенье температура поднимется до +34.
На дороге Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность. Температура в дороге до +35. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди с грозами. В воскресенье - облачная погода с прояснениями, в Черновцах гроза, температура до 28 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°