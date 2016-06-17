Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами дожди

На украинских автодорогах водителей будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза.

В некоторых регионах температура поднимется до +35° / Думская

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +30°. Завтра на этом маршруте гроза, только в Одессе будет солнечно. Температура в субботу +18°...+30° В воскресенье на одесском направлении до +29°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Ужгороде и Мукачево пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +29... +33. Завтра водителей на этом маршруте будет ожидать дождливая погода, температура до +30°. В воскресенье на этом направлении местами пройдут грозы, емпература в дороге +27°...+29°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня малооблачно. Температура в дороге +28°...+29°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие условия, однако в Киевской области возможен дождь с грозой, температура +30°...+31°. В воскресенье без осадков, до 31°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +28°...+30°. Завтра дождь с грозой ожидается в Киевской области. В воскресенье температура поднимется до +34.

На дороге Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность. Температура в дороге до +35. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди с грозами. В воскресенье - облачная погода с прояснениями, в Черновцах гроза, температура до 28 градусов тепла.

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