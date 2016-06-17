На выходных в Украине жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается жаркая погода, в некоторых областях ожидаются грозы.

В Украине ожидает жаркая погода / focus.ua

В столице в субботу ожидается гроза, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков, +20°...+28°.

Во Львове завтра возможен дождь, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +17°...+26°.

Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +14°, днем +27°, в воскресенье ночью потеплеет до +17°, днем +29°.

В Виннице в субботу ожидается дождь с грозой, температура воздуха +17°...+30°. В воскресенье также гроза, +18°... +27°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье небольшая облачность, температура +19°...+29°.

Погода на 18 июня / УНИАН

Погода на 19 июня / УНИАН

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье также +21°...+31° и облачно с прояснениями, без осадков.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +19°...+29°.

В Симферополе завтра солнечно, +16°...+31°. В воскресенье практически безоблачно +20°...+32°. Осадков не обещают.

Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура поднимется до +32°, без осадков.

В Краматорске на выходных будет солнечная погода. В субботу ночью +17°, днем +31°. В воскресенье ночью +20°, днем +33°.

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В Северодонецке в субботу небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°.В воскресенье +20°...+34°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле на выходных дождь, в воскресенье возможна гроза. В субботу до +21°, в воскресенье до +20. Ночью до +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье небольшой дождь, ночью +14, днем до +26°.

В Трускавце на выходных без осадков, температура до +26°.

В Сваляве завтра малооблачно, +24°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +13° …+26°.

В Затоке завтра ожидается солнечная погода, температура до +25°. В воскресенье небольшая облачность и +26°, без осадков.

В Бердянске на выходных ожидается практически безоблачная погода, температура в субботу до +29°, на воскресенье до +32.

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