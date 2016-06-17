На юго-востоке США прошел торнадо (фото)

10:37, 17 июня 2016
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В штате Западная Вирджиния идут проливные дожди, а  в четверг пронесся торнадо. 

Twitter @TonyPannWBAL
В штате Западная Вирджиния идут проливные дожди / @SusanEgglaine

Как сообщает The Weather Channel, в штате также затоплены улицы из-за проливных дождей.

Из-за сильного ветра в регионе повалились деревья, а в городе Мидлберг выпал град размером с мяч для гольфа.

В США дерево упало на грузовик и убило человека

В штате Пенсильвания из-за непогоды дерево упало на автомобиль, в результате чего пострадал человек. Без электричества в Питтсбурге остались более 14 тыс. пользователей.

Twitter @TonyPannWBAL
В США прошелся торнадо / Twitter @TonyPannWBAL

Как сообщал УНИАН, в среду на Багамских островах пронесся торнадо. Стихия не нанесла серьезного урона, никто не пострадал.

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