На юго-востоке США прошел торнадо (фото)

В штате Западная Вирджиния идут проливные дожди, а в четверг пронесся торнадо.

В штате Западная Вирджиния идут проливные дожди / @SusanEgglaine

Как сообщает The Weather Channel, в штате также затоплены улицы из-за проливных дождей.

Из-за сильного ветра в регионе повалились деревья, а в городе Мидлберг выпал град размером с мяч для гольфа.

Читайте также В США дерево упало на грузовик и убило человека

В штате Пенсильвания из-за непогоды дерево упало на автомобиль, в результате чего пострадал человек. Без электричества в Питтсбурге остались более 14 тыс. пользователей.

В США прошелся торнадо / Twitter @TonyPannWBAL

Как сообщал УНИАН, в среду на Багамских островах пронесся торнадо. Стихия не нанесла серьезного урона, никто не пострадал.