В Керчи ливень затопил центральные улицы города (фото)

В результате сильного ливня, который прошел 16 июня, затопило улицы в центральном районе оккупированной Россией Керчи.

Из-за ливня затопило Керчь / vk.com Подслушано Керчь

Под водой оказались улицы Карла Маркса и Советская, передает "Крым. Реалии".

По словам керчан, несколько машин, пытаясь преодолеть водную преграду, заглохли посреди перекрестка, и в дальнейшем затрудняли проезд для других участников дорожного движения.

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Сообщается, что из-за того, что ливневые стоки на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской не справляются с потоками воды, район время от времени затапливает после дождей.

В последний месяц в некоторых регионах Крыма из-за непогоды были затоплены улицы, повалены деревья, частично обесточены села.

Как сообщал УНИАН, после сильного ливня в Измаиле (Одесская область) произошло обрушение стены, которая была установлена на территории мемориального комплекса воинского кладбища.