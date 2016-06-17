В Керчи ливень затопил центральные улицы города (фото)

09:54, 17 июня 2016
1711
0

В результате сильного ливня, который прошел 16 июня, затопило улицы в центральном районе оккупированной Россией Керчи.

vk.com Подслушано Керчь
Из-за ливня затопило Керчь / vk.com Подслушано Керчь

Под водой оказались улицы Карла Маркса и Советская, передает "Крым. Реалии".

По словам керчан, несколько машин, пытаясь преодолеть водную преграду, заглохли посреди перекрестка, и в дальнейшем затрудняли проезд для других участников дорожного движения.

Из-за сильного ливня в Молдове рухнуло дерево, один человек погиб (фото, видео)

Сообщается, что из-за того, что ливневые стоки на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской не справляются с потоками воды, район время от времени затапливает после дождей.

В последний месяц в некоторых регионах Крыма из-за непогоды были затоплены улицы, повалены деревья, частично обесточены села.

Как сообщал УНИАН, после сильного ливня в Измаиле (Одесская область) произошло обрушение стены, которая была установлена на территории мемориального комплекса воинского кладбища.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
80 %
747 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей