В США из-за лесных пожаров эвакуируют людей

Из-за сильных лесных пожаров в трех штатах - Нью-Мексико, Аризоне, Калифорнии - спасателям пришлось эвакуировать местных жителей.

Отсутствие осадков в регионе затрудняет борьбу с огнем / poltava.sq.com.ua

Как сообщает The Weather Channel, отсутствие осадков в регионе затрудняет борьбу с огнем.

"Сейчас влажность менее 15%. Такая ситуация будет сохраняться как минимум до воскресенья", - сообщил метеоролог Джонатан Беллес.

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В штате Нью-Мексико объявили режим чрезвычайного положения. Здесь из-за жары и сильного ветра разгорелся пожар площадью 4,9 тыс. га.

В Аризоне пожар площадью более 1 тыс. га разгорелся в среду, что заставило спасательные службы провести эвакуацию населения в этом районе. Отмечается, что причина этого пожара до сих пор неизвестна.

Из-за огня эвакуацию провели также в Санта-Барбаре (Калифорния). Здесь с огнем борются 150 пожарных, которым помогает техника с воздуха – самолеты и вертолеты.

Напомним, в провинции Палермо в Сицилии (Италия) из-за аномальной жары и сильного ветра в среду ночью произошла серия лесных пожаров.