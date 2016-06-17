В пятницу киевлян ожидает жара до +28°

08:30, 17 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 17 июня, в столице практически безоблачно.

holy-mozart.livejournal.com
В Кивев сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.,

Сегодня солнце в столице взошло в 4:45, а зайдет в 21:12.

В Украине сегодня жара до +32° (карта)

Как сообщал УНИАН, в пятницу водителей на украинских автодорогах будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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