В Украине сегодня жара до +32° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 17 июня в Украине без осадков, температура днем +27°… +32°.
В столице сегодня практически безоблачно, днем +29°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
Во Львове 17 июня ожидается безоблачная погода, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.
Водителей на украинских автодорогах ожидает жаркая погода, местами до +33°
В Луцке сегодня утром будет небольшая облачность, в остальное время - солнечно. Температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу утром небольшая облачность. Температура +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.8 м/с.
Одесситам на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +28°, ветер переменный, до 4.7 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, утром небольшая облачность. Температура днем +28°, ветер переменный, легкий.
В Днепре днем практически безоблачно. Температура воздуха +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Симферополе сегодня практически безоблачно. Температура днем +29°, Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, без осадков, температура днем +27°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Краматорске в пятницу днем ожидается небольшая облачность, днем +28°. Ветер переменный, легкий.
В Сицилии из-за жары бушуют лесные пожары
В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +29°. Ветер северо-западный и северный, до 1.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°