В Украине сегодня жара до +32° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 17 июня в Украине без осадков, температура днем +27°… +32°.

В Украине сегодня до +32° / galleryua.com, viktort

В столице сегодня практически безоблачно, днем +29°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

Во Львове 17 июня ожидается безоблачная погода, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.

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В Луцке сегодня утром будет небольшая облачность, в остальное время - солнечно. Температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу утром небольшая облачность. Температура +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.8 м/с.

Одесситам на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +28°, ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, утром небольшая облачность. Температура днем +28°, ветер переменный, легкий.

В Днепре днем практически безоблачно. Температура воздуха +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Симферополе сегодня практически безоблачно. Температура днем +29°, Ветер переменный, легкий.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, без осадков, температура днем +27°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в пятницу днем ожидается небольшая облачность, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +29°. Ветер северо-западный и северный, до 1.8 м/с.

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