Киевлянам на завтра обещают жаркую погоду, температура до +29°

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 17 июня, в столице без осадков, температура ночью +18°, днем +29°.

Синоптики прогнозируют киевлянам жаркую погоду / oboi20.ru

К вечеру в Киеве температура немного понизится - до +26°.

Ветер переменный, до 5.3 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст.

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Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:12.

Напомним, сегодня и в пятницу водителей на украинских автодорогах будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза.

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