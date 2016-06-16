Киевлянам на завтра обещают жаркую погоду, температура до +29°

19:00, 16 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 17 июня, в столице без осадков, температура ночью +18°, днем +29°.

oboi20.ru
Синоптики прогнозируют киевлянам жаркую погоду / oboi20.ru

К вечеру в Киеве температура немного понизится - до +26°.

Ветер переменный, до 5.3 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Украине завтра без осадков, жара до +33° (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:12.

Напомним, сегодня и в пятницу водителей на украинских автодорогах будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза. 

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