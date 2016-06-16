В Украине завтра без осадков, жара до +33° (карта)

18:30, 16 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 17 июня, в Украине будет жаркая погода без осадков.

фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В столице завтра без осадков, ночью +20°, днем +29°. Ветер переменный, до 5.3 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст.

Во Львове 17 июня  практически безоблачно, ночью +15°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.1 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

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В Луцке завтра ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +33°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 7.0 м/с.

В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура  ночью +19°, днем +30°. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. Ветер южный и юго-восточный, до 6.5 м/с.

Одесситам на завтра безоблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +28°, ветер переменный, до 5.0 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу без осадков, температура  ночью +18°, днем +28°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +19°, днем +30°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

УНИАН
В Украине завтра до +33° / УНИАН

В Симферополе практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +29°. Ветер переменный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. 

Жителям Мариуполя на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Краматорске в пятницу малооблачно, температура ночью +17°, днем +28°, ветер северо-западный и западный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. 

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +29°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 2.3 м/с.

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