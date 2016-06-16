В Украине завтра без осадков, жара до +33° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 17 июня, в Украине будет жаркая погода без осадков.
В столице завтра без осадков, ночью +20°, днем +29°. Ветер переменный, до 5.3 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Во Львове 17 июня практически безоблачно, ночью +15°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.1 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Водителей на украинских автодорогах ожидает жаркая погода, местами до +33°
В Луцке завтра ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +33°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 7.0 м/с.
В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью +19°, днем +30°. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. Ветер южный и юго-восточный, до 6.5 м/с.
Одесситам на завтра безоблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +28°, ветер переменный, до 5.0 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +28°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +19°, днем +30°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Симферополе практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +29°. Ветер переменный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Краматорске в пятницу малооблачно, температура ночью +17°, днем +28°, ветер северо-западный и западный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Ливень в Измаиле разрушил местную достопримечательность
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +29°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 2.3 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +19°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+31°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+28°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +18°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+27°... +17°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +18°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+28°... +18°