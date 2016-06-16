В результате наводнения в Гане погибли не менее 10 человек

15:37, 16 июня 2016
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Из-за наводнения, вызванного непрекращающимися четыре дня дождями, погибли по меньшей мере 10 человек. 

наводнение / REUTERS
В Гане четыре дня не прекращаются дожди / REUTERS

Как передает Al Jazeera, в воскресенье в столице страны Аккре выпало 185 мм осадков. Это больше, чем ожидалось за целый месяц.

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Сообщается, что ливни также прошли в 150 км на запад от Аккры, в городе Кейп-Кост. Там в результате наводнений погибли 10 человек.

Как сообщал УНИАН, 1 июня американский город Симонтон в штате Техас полностью эвакуировали из-за наводнения и мощного ливня.

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