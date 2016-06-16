Ливень в Измаиле разрушил местную достопримечательность

14:45, 16 июня 2016
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После сильного ливня в Измаиле (Одесская область) произошло обрушение стены, которая была установлена на территории мемориального комплекса воинского кладбища.

Из-за ливня в Измаиле разрушилась стена на территории воинского кладбища / "СИТИ"

Как сообщает местное издание "СИТИ", возле стены любили фотографироваться измаильчане и гости города.

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Как сообщил изданию президент БФ "Крепость" Александр Сериков, планов восстанавливать снесенную водой стену у фонда пока нет.

hero.izmail-city.com
Так достопримечательность выглядела до ливня / hero.izmail-city.com

Напомним, из-за сильных осадков в Измаиле Одесской области 14 июня произошло подтопление отдельных территорий города дождевыми и грунтовыми водами.

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