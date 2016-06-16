Водителей на украинских автодорогах ожидает жаркая погода, местами до +33°
Сегодня и в пятницу водителей на украинских автодорогах будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура +25°… +27°. Завтра на этом маршруте будет жаркая погода, температура до +30°.
На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают малооблачную погоду, температура в дороге +25° … +26°. В пятницу на этом маршруте водителей будет ожидать солнечная погода, лишь в Мукачево возможна гроза. Температура до +32°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, в дороге возможна гроза. Завтра по данному маршруту будет без осадков, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура в дороге до +26°. 17 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +28°… +29°.
В столице сегодня тепло и без осадков, температура до +25°
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +24° … +27°. По данному направлению в пятницу будет малооблачно, температура до +33°, без осадков.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°