Водителей на украинских автодорогах ожидает жаркая погода, местами до +33°

Сегодня и в пятницу водителей на украинских автодорогах будет ожидать жаркая погода, в некоторых регионах пройдет гроза.

В пятницу водителей на дорогах ожидает настоящая жара / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура +25°… +27°. Завтра на этом маршруте будет жаркая погода, температура до +30°.

На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают малооблачную погоду, температура в дороге +25° … +26°. В пятницу на этом маршруте водителей будет ожидать солнечная погода, лишь в Мукачево возможна гроза. Температура до +32°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, в дороге возможна гроза. Завтра по данному маршруту будет без осадков, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура в дороге до +26°. 17 июня путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +28°… +29°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +24° … +27°. По данному направлению в пятницу будет малооблачно, температура до +33°, без осадков.

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