В Сицилии из-за жары бушуют лесные пожары

В провинции Палермо в Сицилии (Италия) из-за аномальной жары и сильного ветра ночью произошла серия лесных пожаров. Спасательным службам пришлось прибегнуть к эвакуации населения.

Пожары произошли из-за аномальной жары / Jesica Geffre

Как сообщает Giornale di Sicilia, самый крупный пожар был зафиксирован в коммуне Коллесано. Десять пожарных тушили его до сегодняшнего утра, к ликвидации также привлекли два самолета Canadair.

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Сейчас спасатели пытаются сдержать пламя в районе Террасини, Карини и Бизакуино.

Напомним, в мае из-за лесных пожаров в Канаде эвакуировали 80 тысяч человек.