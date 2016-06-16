В Сицилии из-за жары бушуют лесные пожары

12:41, 16 июня 2016
1364
0

В провинции Палермо в Сицилии (Италия) из-за аномальной жары и сильного ветра ночью произошла серия лесных пожаров. Спасательным службам пришлось прибегнуть к эвакуации населения. 

Jesica Geffre
Пожары произошли из-за аномальной жары / Jesica Geffre

Как сообщает Giornale di Sicilia, самый крупный пожар был зафиксирован в коммуне Коллесано. Десять пожарных тушили его до сегодняшнего утра, к ликвидации также привлекли два самолета Canadair.

Гринпис: В России сгорело 3,5 миллионов гектаров леса

Сейчас спасатели пытаются сдержать пламя в районе Террасини, Карини и Бизакуино.

Напомним, в мае из-за лесных пожаров в Канаде эвакуировали 80 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)
Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео) Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
80 %
747 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей