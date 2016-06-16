Курорт Боржоми пострадал от сильного града

Минувшей ночью сильный град и ливневые дожди обрушились на большую часть территории Грузии.

Уровень воды на нескольких улицах поднялся почти на 40 см / kp40.ru

В результате ущерб был нанесен как отдельным регионам, так и известному курортному городу Боржоми, передает ТАСС.

"Были затоплены улицы, подвалы и первые этажи зданий в нескольких районах города. Сточные канавы на улицах не справились с большим потоком воды, в результате уровень воды на тротуарах и проезжей части нескольких улиц поднялся почти на 40 см", - сообщили в муниципалитете Боржоми.

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Отмечается, что град, выпавший сразу в нескольких селах Хашурского района в центральной Грузии, нанес ущерб сельхозугодьям и фруктовым садам, повреждены крыши домов и стекла автомашин.

В результате ливней и града никто не пострадал. Специальные комиссии приступили к подсчету ущерба, после чего будет решаться вопрос об оказании помощи пострадавшим хозяйствам.

Как сообщал УНИАН, в городе Чанчжи (Китай) выпал град размером с куриное яйцо, в результате чего были повреждены многие автомобили.