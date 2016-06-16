Из-за наводнений в Китае погибли 13 человек

11:09, 16 июня 2016
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В результате проливных дождей, которые вызвали наводнения и оползни в Китае, погибли 13 человек, еще 13 получили травмы. 

Xinhua
В Китае проливные дожди вызвали наводнения и оползни / Xinhua

Как сообщает Xinhua, 21 тысяча человек из нескольких провинций были эвакуированы, 10 тысяч нуждаются в немедленной помощи.

В частности, в провинции Цзянси погибли три человека.

Еще трое людей стали жертвами наводнения в провинции Хунань. Трое жителей района Сянтань числятся пропавшими без вести. В регионе рухнули около 350 домов.

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В автономном районе Гуанси два человека погибли, двое пропали без вести. В результате наводнений уничтожено 754 дома, ущерб в регионе оценивается в 22,8 млн долларов.

В районе Цзиньпинь в провинции Гуйчжоу пять человек погибли и четыре пропали без вести. Из провинции эвакуировали около 10 тысяч жителей.

В провинции Гуандун погибла альпинистка, сейчас спасатели занимаются поисками трех членов ее группы.

Напомним, шесть человек были погребенными под руинами своих домов в Китае в результате схода оползня, который был вызван проливными дождями.

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