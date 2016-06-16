Май 2016 года побил температурные рекорды
Согласно опубликованным данным NASA, в Северном полушарии май 2016 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, повышение температуры было особенно заметным в Арктике, что приводит в таянью льдов и Гренландского ледяного щита.
"Климат в этом году дает нам много поводов для тревоги. Исключительно высокие температуры. Высокий темп таяния льда в марте и мае, чего обычно не происходит до июля", - сказал директор Всемирной программы по исследованию климата Дэвид Карлсон.
Влияние углекислого газа на потепление подскочило вдвое за последние 25 лет - отчет
Он также добавил, что ситуация в Арктике влияет на остальную часть Земного шара, и ученые пока не могут ответить, как быстро будет изменяться ситуация.
Отмечается, что основной причиной потепления все еще остаются парниковые газы в атмосфере.
"Концентрация углекислого газа в атмосфере растет с каждым годом из-за деятельности человека, но в этом году она получает дополнительный импульс из-за Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат - ред.). Это осушает тропические экосистемы, усугубляет лесные пожары. Поскольку выбросы в атмосферу сейчас на 25% больше, чем во время прошлого крупного Эль-Ниньо 1997-1998 годов, концентрация углекислого газа в атмосфере может достигнуть рекордных показателей", - сообщил представитель Центра Гадлея Ричард Беттс.
Напомним, ученые выяснили, что атмосфера Земли нагревается гораздо стремительнее, чем предполагалось ранее.
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