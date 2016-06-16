В Одессе за один день во время шторма спасены 44 человека

09:28, 16 июня 2016
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Во время шторма в Черном море на городских пляжах Одессы спасли 44 человека. 

Одесский обозреватель, Игорь Потапов
На городских пляжах Одессы спасли 44 человека / Одесский обозреватель, Игорь Потапов

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, спасатели только за один день оказали помощь 44 людям, купавшимся в штормовую погоду.

Спасатели напоминают, что при штормовой погоде и волнении моря в 2-3 балла купаться запрещено.

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"Однако, несмотря на запрет купания, многие отдыхающие пренебрегли правилами безопасности. В течение дня на пляжах Одессы не смогли самостоятельно выбраться из воды на берег 44 человека", - акцентировали в департаменте.

В частности, спасено 32 взрослых и 12 детей в возрасте от 3 до 12 лет.

"7 человек возвращены на берег с помощью маломерных спецсредств, так как находились в море на расстоянии 300-400 метров от берега. Кроме того, спасателями предотвращен случай суицида на море. Спасенный передан сотрудникам скорой помощи", - сказали в горсовете.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных осадков в Измаиле Одесской области 14 июня произошло подтопление отдельных территорий города дождевыми и грунтовыми водами.

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