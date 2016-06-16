На Багамских островах пронесся торнадо (фото)

09:16, 16 июня 2016
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В среду на Багамских островах пронесся торнадо. Стихия не нанесла серьезного урона, никто не пострадал.

Twitter Sooner1990Rob
В результате торнадо никто не пострадал / Twitter Sooner1990Rob

Как сообщает The Weather Channel, торнадо пронесся около 17:00 по местному времени (00:00 четверга по Киеву) недалеко от Международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга.

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Температура в Нассау (столица Багамских островов) поднялась до 35 градусов по Цельсию. Как отмечается, торнадо - редкость для региона. В последний раз такое произошло в 2013 году, когда торнадо прошел также недалеко от аэропорта.

Twitter / TheRealDJiGnite
Торнадо прошел недалеко от аэропорта / Twitter TheRealDJiGnite
Twitter / TheRealDJiGnite
На Багамских островах прошел торнадо / Twitter TheRealDJiGnite

Напомним, на Высоких равнинах в США (штаты Небраска, Канзас и Южная Дакота) днем и вечером во вторник пронеслись несколько торнадо. 

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