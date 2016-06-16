Морской шторм под Одессой развалил дачу экс-главы Госпогранслужбы Литвина - СМИ (видео)

09:02, 16 июня 2016
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На курорте Каролино-Бугаз под Одессой шторм частично смыл в море дачу экс-главы Государственной пограничной службы и брата бывшего председателя Верховной Рады Николая Литвина.

/ youtube.com
Море решило "разобраться" с дачей Литвина / youtube.com

Об этом сообщает 048.ua.

По словам местных жителей, дворец на самом берегу моря появился 3 года назад, однако внутренние работы там доведены до конца не были. Все это время люди по воде обходили имение Литвина и удивлялись, почему членам знаменитой семьи "можно было все".

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Лидер организации "Союз приднестровцев Украины" Олег Хвощевский также опубликовал видео с последствиями шторма для дачи экс-чиновника. По его мнению, так "Литвин наплевал на украинцев, а Бог наплевал на Литвина".

Напомним, в результате шторма в соседнем поселке Затока 14 июня также утонули 4 человек.

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