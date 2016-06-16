В США дерево упало на грузовик и убило человека

В штате Кентукки из-за шторма дерево рухнуло на автомобиль, в результате чего погиб мужчина.

По нескольким штатам США пронесся шторм / Facebook / Garvin County Sheriff's Office

Как сообщает The Weather Channel, сильный ветер повалил дерево на грузовик в среду днем.

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В другом штате, Теннеси, в среду из-за шторма также пострадал человек. Кроме того, шторм пронесся в Нэшвилле и Индианаполисе. Из-за погодных условий в штате более 40 тысяч пользователей остались без электричества.

Как сообщал УНИАН, на Высоких равнинах в США (штаты Небраска, Канзас и Южная Дакота) днем и вечером во вторник пронеслись несколько торнадо.