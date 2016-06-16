В Харьковской области молния убила ребенка

08:22, 16 июня 2016
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В результате поражения молнией погиб ребенок, еще один травмирован.

фото УНИАН
В результате поражения молнией еще один ребенок получил травмы / УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, событие произошло в среду, 15 июня, в Волчанском районе области.

В Германии от удара молнии пострадали по меньшей мере 42 зрителя рок-фестиваля

Сейчас информация о возрасте детей, а также другие подробности происшествия выясняются.

Напомним, 10 июня в городе Калуш на территории свалки в результате удара молнии пострадали четыре человека.

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