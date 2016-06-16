В столице сегодня тепло и без осадков, температура до +25°

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг в Киеве практически безоблачно.

В Кивев сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с., атмосферное давление 745 мм рт. ст.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:45, а зайдет в 21:11.

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Напомним, водителей на украинских автодорогах будет ожидать преимущественно дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

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