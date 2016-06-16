В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 16 июня в большинстве украинских областей без осадков, температура днем +24°… +28°.

В Украине сегодня тепло и без осадков / tov-tob.livejournal.com

В столице сегодня практически безоблачно, днем +25°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с., атмосферное давление 745 мм рт. ст.

Во Львове 16 июня ожидается малооблачная погода, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, до 5.2 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

Читайте также Водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами

В Луцке сегодня утром будет небольшая облачность, в остальное время - солнечно. Температура воздуха днем +25°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг небольшая облачность. Температура +25°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

Одесситам на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +28°, ветер переменный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В большинстве областей без осадков / УНИАН

В Харькове в четверг возможна гроза, температура днем +24°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Днепре днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем +26°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Симферополе сегодня небольшая облачность, утром возможна гроза. Температура днем +27°. Ветер переменный, до 4.5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, возможны осадки, температура днем +26°. Ветер переменный, до 4.5 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Краматорске в четверг небольшая облачность, днем +26°, ветер переменный, до 2.3 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Читайте также Ливень в Измаиле затопил больницу и частные дома

В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура днем +27°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер южный и юго-западный, до 2.6 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.