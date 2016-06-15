В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

19:00, 15 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 16 июня, в столице без осадков, температура ночью +17°, днем +26°.

tov-tob.livejournal.com
В четверг в Киеве без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве появится небольшая облачность, температура воздуха +21°.

Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст.

Погода на завтра: на востоке и юге Украины ожидаются дожди с грозами (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:11.

Напомним, сегодня и в четверг водителей на украинских автодорогах будет ожидать преимущественно дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

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