В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 16 июня, в столице без осадков, температура ночью +17°, днем +26°.

В четверг в Киеве без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве появится небольшая облачность, температура воздуха +21°.

Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст.

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Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:11.

Напомним, сегодня и в четверг водителей на украинских автодорогах будет ожидать преимущественно дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

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