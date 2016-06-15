Погода на завтра: на востоке и юге Украины ожидаются дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 16 июня на остальной территории страны будет малооблачная погода.

В большинстве областей осадков не предвидится / texturify.com

В столице завтра без осадков, ночью +17°, днем +26°. Ветер преимущественно западный, до 4.3 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст.

Во Львове 16 июня практически безоблачно, ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 6.1 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

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В Луцке завтра ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью +16°, днем +25°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, ночью пройдет дождь. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Харькове в четверг ожидаются грозы, температура ночью +17°, днем +26°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +27°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В большей части Украины осадков не ожидается / УНИАН

В Симферополе практически безоблачно, утром ожидается гроза. Температура ночью +14°, днем +26°. Ветер переменный, до 4.3 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают небольшую облачность, утром возможны осадки, температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.6 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Краматорске в четверг возможен дождь с грозой, ночью +17°, днем +25°, ветер переменный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

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В Северодонецке завтра небольшая облачность, возможна гроза. Температура ночью +18°, днем +26°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 1.3 м/с.

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