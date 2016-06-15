Погода на завтра: на востоке и юге Украины ожидаются дожди с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 16 июня на остальной территории страны будет малооблачная погода.
В столице завтра без осадков, ночью +17°, днем +26°. Ветер преимущественно западный, до 4.3 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Во Львове 16 июня практически безоблачно, ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 6.1 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
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В Луцке завтра ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.7 м/с.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью +16°, днем +25°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, ночью пройдет дождь. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Харькове в четверг ожидаются грозы, температура ночью +17°, днем +26°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +27°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Симферополе практически безоблачно, утром ожидается гроза. Температура ночью +14°, днем +26°. Ветер переменный, до 4.3 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают небольшую облачность, утром возможны осадки, температура ночью +17°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.6 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
В Краматорске в четверг возможен дождь с грозой, ночью +17°, днем +25°, ветер переменный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
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В Северодонецке завтра небольшая облачность, возможна гроза. Температура ночью +18°, днем +26°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 1.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°