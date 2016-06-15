Ливень в Измаиле затопил больницу и частные дома
Из-за сильных осадков в Измаиле Одесской области 14 июня произошло подтопление отдельных территорий города дождевыми и грунтовыми водами.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области, спасатели откачали 20 куб. м воды из подвального помещения Измаильской городской больницы.
Отмечается, что с использованием пожарно-технического оборудования и мотопомп было также ликвидировано затопление территории трех частных домов на ул. Соборная, Орехова и пр. Ореховая.
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Также была проведена откачка воды из подвальных помещений пяти многоэтажных домов, расположенных на ул. Клушина, Грушевского, Чернышевского, Михайловской, Болградском шоссе. Всего откачано 553 куб. м воды.
Напомним, Измаил заливало несколько часов, а местами уровень воды достигал метра. Потоп остановил и частный, и общественный транспорт.
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