Ливень в Измаиле затопил больницу и частные дома

15:30, 15 июня 2016
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Из-за сильных осадков в Измаиле Одесской области 14 июня произошло подтопление отдельных территорий города дождевыми и грунтовыми водами.

ГСЧС
Ливень в Измаиле затопил больницу и жилые дома / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области, спасатели откачали 20 куб. м воды из подвального помещения Измаильской городской больницы.

Отмечается, что с использованием пожарно-технического оборудования и мотопомп было также ликвидировано затопление территории трех частных домов на ул. Соборная, Орехова и пр. Ореховая.

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Также была проведена откачка воды из подвальных помещений пяти многоэтажных домов, расположенных на ул. Клушина, Грушевского, Чернышевского, Михайловской, Болградском шоссе. Всего откачано 553 куб. м воды.

Напомним, Измаил заливало несколько часов, а местами уровень воды достигал метра. Потоп остановил и частный, и общественный транспорт.

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