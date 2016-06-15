В США пронеслись несколько торнадо (видео)

14:40, 15 июня 2016
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На Высоких равнинах в США (штаты Небраска, Канзас и Южная Дакота) днем и вечером во вторник пронеслись несколько торнадо. 

facebook Gavin County Sheriff's Office
В нескольких штатах США прошлись торнадо / facebook Gavin County Sheriff's Office

Сначала торнадо заметили недалеко от города Вебстер, переадает The Weather Channel. Позже о торнадо сообщили в Южной Дакоте. Неясно, были это два разных торнадо, или один. Информации о повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Сообщается, что далее шторм перебросился на Миннесоту и Айову. В городе Уортингтон из-за порыва ветра повалились несколько деревьев.

По американским штатам прошлись 26 торнадо, пострадали Канзас, Оклахома, Техас и Колорадо (видео)

Как сообщал УНИАН, в Гамбурге прошелся торнадо. Сообщалось, что торнадо длился всего пять-шесть минут, но этого было достаточно, чтобы перепугать местных жителей и нанести значительный материальный ущерб.

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