В США пронеслись несколько торнадо (видео)
На Высоких равнинах в США (штаты Небраска, Канзас и Южная Дакота) днем и вечером во вторник пронеслись несколько торнадо.
Сначала торнадо заметили недалеко от города Вебстер, переадает The Weather Channel. Позже о торнадо сообщили в Южной Дакоте. Неясно, были это два разных торнадо, или один. Информации о повреждениях и пострадавших пока не поступало.
Roughly 3-5 miles west of webster heading north... Holy. @kelostormcenter pic.twitter.com/2BUtv8szax— ☆jordanCASS☆ (@jordan_lantgen) June 14, 2016
Сообщается, что далее шторм перебросился на Миннесоту и Айову. В городе Уортингтон из-за порыва ветра повалились несколько деревьев.
По американским штатам прошлись 26 торнадо, пострадали Канзас, Оклахома, Техас и Колорадо (видео)
Как сообщал УНИАН, в Гамбурге прошелся торнадо. Сообщалось, что торнадо длился всего пять-шесть минут, но этого было достаточно, чтобы перепугать местных жителей и нанести значительный материальный ущерб.
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