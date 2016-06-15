В Китае выпал град размером с куриное яйцо (видео)

Сильный ливень и град обрушились на город Чанчжи в провинции Шаньси на севере Китая.

В Китае выпал град размером с куриное яйцо / CCTV+

Как сообщает канал CCTV+ в Twitter, из-за града повреждены многие автомобили в городе.

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Ливень с градом продолжался около 20 минут. По данным местного метеорологического бюро, все семь районов вгорода Чанчжи пострадали от неблагоприятных погодных условий.

Напомним, за сутки с 8:00 четверга до 8:00 пятницы ливневые дожди обрушились на более чем 100 поселков провинции Гуйчжоу в Китае.