В Китае выпал град размером с куриное яйцо (видео)

13:54, 15 июня 2016
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Сильный ливень и град обрушились на город Чанчжи в провинции Шаньси на севере Китая.

CCTV+
В Китае выпал град размером с куриное яйцо / CCTV+

Как сообщает канал CCTV+ в Twitter, из-за града повреждены многие автомобили в городе.

В Китае из-за наводнений на четырех водохранилищах произошли прорывы, разрушены тысячи домов

Ливень с градом продолжался около 20 минут. По данным местного метеорологического бюро, все семь районов вгорода Чанчжи пострадали от неблагоприятных погодных условий.

Напомним, за сутки с 8:00 четверга до 8:00 пятницы ливневые дожди обрушились на более чем 100 поселков провинции Гуйчжоу в Китае. 

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